Paint.NET – скачать бесплатно

Paint.net – современный графический редактор, ставший неплохой заменой морально устаревшей программе Paint. Редактор по своему функционалу может сравниться с Corel или Photoshop, но в отличие от последних, скачать его можно абсолютно бесплатно, что делает Paint.net еще более привлекательным в глазах пользователей.
↓ Чтобы скачать программу Paint.NET выберите свою операционную систему внизу статьи ↓
Необходимо отметить, что приложение разработано исключительно под ОС Windows.
Paint.NET - скачать бесплатно

Описание приложения

Paint.net, несомненно, лучшее приложение, которое можно скачать в бесплатном доступе. К очевидным достоинствам редактора можно отнести:
  • Все написано понятным языком, без специальных технических терминов, так что разобраться сможет даже самый не продвинутый пользователь. Также в качестве поддержки предусмотрены интерактивные подсказки, что максимально облегчает пользование программой
  • Paint.net позволяет полноценно работать со слоями, создавать художественные спецэффекты и поддерживает свой собственный файловый формат .pdn, а также форматы .gif, .png, .tiff, .jpeg, .tga, .bmp, .dds.
  • Неограниченная история действий. В отличие от многих редакторов, Paint.net сохраняет абсолютно всю историю выполняемых действий. Память приложения ограничена только объемом свободного места на жестком диске.
  • Большое количество разнообразных плагинов, спецэффектов и дополнений, что позволяет достигать нужного результата в кратчайшие сроки.
  • Возможность работать одновременно с несколькими файлами.
  • Предусмотрена функция горячих клавиш.
  • Обновления устанавливаются автоматически.
Paint.NET - скачать бесплатно

Пошаговая инструкция по установке

Для установки Paint.net необходимы следующие минимальные системные требования:
  • ОС Windows 7 и выше.
  • Процессор с частотой 1 ГГц и выше (двух- или четырехъядерный).
  • Оперативная память не меньше 1 ГБ.
  • Свободное место на жестком диске не менее 200 МВ. Необходимо учитывать, что свободное пространство на диске используется приложением под хранение истории, поэтому данное требование напрямую зависит от размера редактируемого файла и количества проводимых операций.
  • .NET Framework обязательное требование. Если платформа на компьютере отсутствует, она будет установлена автоматически.
Разработчики приложения позаботились о том, чтобы установить его можно было легко с помощью нехитрых манипуляций:
  • Скачиваем пакет установщика и дважды кликаем на значке левой кнопкой мыши.
  • В появившемся окне дважды кликаем на значке для запуска установщика.
Система может запросить разрешение на внесение изменений, но так как вы скачиваете файл с нашего сайта, то можете быть на 100 % уверены в подлинности приложения. Поэтому можно продолжать установку, нажав кнопку Да.
  • Как только файлы будут распакованы и извлечены, установщик начнет фактическую установку.
  • Существует два вида установки: Пользовательская и Экспресс.
Пользовательскую установку выбирают при необходимости настройки отдельных параметров вручную, но если этого не требуется, достаточно установить Экспресс, где настройки параметров выставлены по умолчанию. Также нужно указать вариант языка, который будет использоваться, и кликнуть на кнопке Далее. Paint.NET - скачать бесплатно
  • В следующем окне будет предложено ознакомиться с лицензионным соглашением. В случае согласия необходимо выбрать “Я принимаю…” и нажать кнопку “Далее”, а при непринятии условий дальнейшая установка прекратится.
  • При выборе “Пользовательская” установка приложение запросит задать нужные параметры, а также указать каталог установки. Когда нужные параметры будут заданы, кликаем “Далее” для завершения установки.
  • Для выхода из программы после завершения установки нажимаем кнопку “Готово”. Если у вас установлена галочка рядом с “Запустить paint.net”, приложение автоматически запустится.
Таким образом, скачать и установить Пэйнт.нет не составит никакого труда и справиться сможет даже дилетант.
Paint.NET - скачать бесплатно
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