Paint.net – современный графический редактор, ставший неплохой заменой морально устаревшей программе Paint. Редактор по своему функционалу может сравниться с Corel или Photoshop, но в отличие от последних, скачать его можно абсолютно бесплатно, что делает Paint.net еще более привлекательным в глазах пользователей.
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Необходимо отметить, что приложение разработано исключительно под ОС Windows.
Описание приложенияPaint.net, несомненно, лучшее приложение, которое можно скачать в бесплатном доступе. К очевидным достоинствам редактора можно отнести:
- Все написано понятным языком, без специальных технических терминов, так что разобраться сможет даже самый не продвинутый пользователь. Также в качестве поддержки предусмотрены интерактивные подсказки, что максимально облегчает пользование программой
- Paint.net позволяет полноценно работать со слоями, создавать художественные спецэффекты и поддерживает свой собственный файловый формат .pdn, а также форматы .gif, .png, .tiff, .jpeg, .tga, .bmp, .dds.
- Неограниченная история действий. В отличие от многих редакторов, Paint.net сохраняет абсолютно всю историю выполняемых действий. Память приложения ограничена только объемом свободного места на жестком диске.
- Большое количество разнообразных плагинов, спецэффектов и дополнений, что позволяет достигать нужного результата в кратчайшие сроки.
- Возможность работать одновременно с несколькими файлами.
- Предусмотрена функция горячих клавиш.
- Обновления устанавливаются автоматически.
Пошаговая инструкция по установкеДля установки Paint.net необходимы следующие минимальные системные требования:
- ОС Windows 7 и выше.
- Процессор с частотой 1 ГГц и выше (двух- или четырехъядерный).
- Оперативная память не меньше 1 ГБ.
- Свободное место на жестком диске не менее 200 МВ. Необходимо учитывать, что свободное пространство на диске используется приложением под хранение истории, поэтому данное требование напрямую зависит от размера редактируемого файла и количества проводимых операций.
- .NET Framework обязательное требование. Если платформа на компьютере отсутствует, она будет установлена автоматически.
- Скачиваем пакет установщика и дважды кликаем на значке левой кнопкой мыши.
- В появившемся окне дважды кликаем на значке для запуска установщика.
- Как только файлы будут распакованы и извлечены, установщик начнет фактическую установку.
- Существует два вида установки: Пользовательская и Экспресс.
- В следующем окне будет предложено ознакомиться с лицензионным соглашением. В случае согласия необходимо выбрать “Я принимаю…” и нажать кнопку “Далее”, а при непринятии условий дальнейшая установка прекратится.
- При выборе “Пользовательская” установка приложение запросит задать нужные параметры, а также указать каталог установки. Когда нужные параметры будут заданы, кликаем “Далее” для завершения установки.
- Для выхода из программы после завершения установки нажимаем кнопку “Готово”. Если у вас установлена галочка рядом с “Запустить paint.net”, приложение автоматически запустится.
Таким образом, скачать и установить Пэйнт.нет не составит никакого труда и справиться сможет даже дилетант.